В одном из казанских домов рабочие не завершили капремонт — жильцы мерзнут и страдают от потопов

Фото: предоставлено Расимом Хазиевым

В Кировском районе Казани многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Светлая, 24, остался без крыши зимой. Из-за халатности строителей, которые забросили капремонт дома, в одной из квартир мерзнет ветеран труда. Об этом сообщил «Реальному времени» журналист Расим Хазиев.

По словам местных жителей, капремонт дома начался летом этого года, его должны были завершить еще в ноябре. Однако вместо крыши стоит только каркас, а рабочих уже месяц как нет на месте. В квартиры просачиваются вода и холод.

Фото: предоставлено Расимом Хазиевым

«У меня в квартире вода с крыши текла, как ручей. Посмотрите, мебель гниет, вся в плесени, на стены смотреть невозможно! Более того, в квартире ужас как холодно, а на дворе зима!» — делится 82-летний ветеран труда Наиль Галиакберов.

В мэрии города объяснили, что на днях недостающие стройматериалы приобретут и привезут, будет установлена кровля, затем крышу утеплят. Как заверили в мэрии, работы завершат до конца текущего года.

В конце прошлого месяца сообщалось, что в некоторых домах Казани протекает крыша. Похожая история развернулась и в доме №111 по улице Рихарда Зорге.

Диана Жиленкова