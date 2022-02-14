В Казани из-за волны коронавируса предприятия общепита терпят убытки

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана предприятия общепита теряют прибыль из-за очередной волны COVID-19, а в коллективах уровень заболеваемости инфекцией приближается к 50%. Об этом рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани (АРИО) Зуфар Гаязов.

По его словам, многие организации находятся на удаленном режиме работы, в результате чего поток клиентов снизился. Гаязов добавил, что меры господдержки в республике оказывают помощь бизнесу, однако их недостаточно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Говоря о дополнительных мерах, в качестве примера президент АРИО Казани привел отмену арендной платы хотя бы на несколько месяцев. Это касается предприятий, арендующих помещения у республики или города.

— Уже третий год мы работаем в тяжелых условиях, но вот «омикрон», мы надеемся, он не будет таким долгим, но февраль у нас пошел на минус, предприятия убыточные, — приводит слова Гаязова ТАСС.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что этим летом городские рестораторы смогут продолжить бесплатное размещение на территории своих заведений летних кафе и веранд. Благодаря этой мере в 2021 году предпринимателям удалось сэкономить 3,5 млн рублей.

Диана Жиленкова