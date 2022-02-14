Песков: США не испытывают дефицит настойчивости во влиянии на европейских союзников

Соединенные Штаты никогда не испытывали недостаток настойчивости в попытках повлиять на союзников в Европе. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, США напрямую заявляют, как кому действовать. В случае, если кто-то выражает несогласие, американская сторона прямо говорит, чем это может обернуться. Представитель Кремля добавил, что РФ эта ситуация хорошо известна.

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— Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями, — приводит слова Пескова «РИА Новости».

В минувшие выходные лидер РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Диалог длился около часа. Темы и итоги обсуждения не были раскрыты.

Диана Жиленкова