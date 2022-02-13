Леонид Слуцкий рассказал о подготовке «Рубина» на третьем сборе

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказ о подготовке команды на третьих сборах, проходящих в Турции. Об этом сообщается на сайте клуба.

По словам Слуцкого, пока не тренируются в общей группе только Солтмурад Бакаев и Оливер Абильдгор. Они должны присоединиться по ходу сбора. Также тренер добавил, что все игроки команды чувствуют себя замечательно после выходных. В этом сборе планируются три игры, в ходе которых можно будет понять, как «Рубин» подходит к новому сезону.

Фото: rubin-kazan.ru

Третьи сборы «Рубина» стартовали накануне. Последний этап подготовки к возобновлению сезона продлится до 25 февраля. В ходе него казанцам предстоит сыграть три товарищеских матча: с самарскими «Крыльями Советов», московским «Динамо» и казахстанским «Тоболом».

Также защитник «Рубина» Монтессар Тальби, который ранее отправился в расположение национальной сборной Туниса, присоединится к казанскому клубу на третьем сборе.



Дарья Акимова