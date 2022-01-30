Монтассар Тальби присоединится к «Рубину» на третьем сборе в феврале

Защитник «Рубина» Монтессар Тальби, который ранее отправился в расположение национальной сборной Туниса, примет участие в третьем тренировочном сборе футбольного клуба. Об этом сообщается на сайте ФК.

Сборная Туниса закончила выступление в играх за Кубок африканских наций. Команда уступила в 1/4 финала сборной Буркина-Фасо со счетом 0:1. Всего в турнире Тальби принял участие в четырех матчах, отыграв по 90 минут.

Теперь футболист получит несколько выходных и приедет на сборы «Рубина». Они пройдут с 12 по 24 февраля в Турции.

В ноябре 2021 года пять игроков казанского «Рубина» отправились в расположение своих национальных сборных. Монтассар Тальби направился в Тунис, полузащитники Хван Ин Бом — в Корею, Сеад Хакшабанович — в Черногорию, Хвича Кварацхелия — в Грузию и Андерс Дрейер — в Данию.