У «Рубина» начались третьи сборы в Турции
Сегодня у казанского футбольного клуба «Рубин» стартовали третьи сборы в Турции. Об этом сообщается в telegram-канале команды.
На них казанцам предстоит сыграть три товарищеских матча. 14 февраля пройдет игра с самарскими «Крыльями Советов», 17 февраля — с московским «Динамо» и 21 февраля — с казахстанским «Тоболом». Матч с «Динамо» состоится в закрытом режиме по просьбе московского клуба.
Последний этап подготовки к возобновлению сезона продлится до 25 февраля.
27 января стартовали вторые сборы «Рубина» в Турции. На них казанцам предстояло сыграть три контрольных матча: с «Сочи», «Химками» и «Динамо» (Батуми). Также защитник «Рубина» Монтессар Тальби, который ранее отправился в расположение национальной сборной Туниса, присоединится к казанскому клубу на третьем сборе.
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