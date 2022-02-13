Шорт-трекист Константин Ивлиев получил серебряную медаль на Олимпиаде-2022
Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
Спортсмен преодолел дистанцию за 40,431 секунды. Обладателем золотой медали стал представитель Венгрии Шаоан Лю, серебряной — канадец Стивен Дюбуа.
9 февраля другой российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров на Олимпиаде. Он прошел дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Первое место тогда досталось южнокорейцу Хван Дэ Хону, второе — также канадцу Дюбуа.
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