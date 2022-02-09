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Семен Елистратов занял третье место в шорт-треке на Олимпиаде

16:38, 09.02.2022
Семен Елистратов занял третье место в шорт-треке на Олимпиаде
Фото: olympic.ru

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Первое место — у южнокорейца Хван Дэ Хона.

Он прошел дистанцию 2 минуты 9,219 секунды. Серебро выиграл канадец Стивен Дюбуа (+0,035). Елистратов уступил южнокорейцу на 0,048 секунды.

Россияне завоевали 11 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых.

Сегодня Россия обыграла Швейцарию в первом хоккейном матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Пекине. Матч завершился со счетом 1:0.

Татьяна Леухина
Спорт

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