Семен Елистратов занял третье место в шорт-треке на Олимпиаде
Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пекине. Первое место — у южнокорейца Хван Дэ Хона.
Он прошел дистанцию 2 минуты 9,219 секунды. Серебро выиграл канадец Стивен Дюбуа (+0,035). Елистратов уступил южнокорейцу на 0,048 секунды.
Россияне завоевали 11 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых.
Сегодня Россия обыграла Швейцарию в первом хоккейном матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Пекине. Матч завершился со счетом 1:0.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым