Эдуард Якупов рассказал, какие проблемы в медицине обострил коронавирус

Проблема неготовности систем здравоохранения к вызовам, подобным пандемии COVID-19, — реалии сегодняшнего дня, считает профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ Эдуард Якупов.



В России это особенно коснулось проблемы отсутствия диалога государственной власти с профессионалами: «То, что этого диалога нет и не было, привело к провалу вакцинальной кампании, что породило мощные антиваксерные движения».

По его словам, в то же время пандемия поспособствовала появлению большого процента пациентов с функциональными расстройствами — тревогой, депрессиями, нарушениями сна.

Фото: realnoevremya.ru

Также увеличился процент пациентов с когнитивными нарушениями, связанными с проблемами с памятью, вниманием и снижением работоспособности, сказал он в беседе с «Реальным временем».

Маргарита Головатенко