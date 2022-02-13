Казань вошла в рейтинг городов с самыми завидными женихами

По мнению жительниц России, самые привлекательные мужчины живут в Москве и Санкт-Петербурге, в топ также попала Казань. 45% опрошенных женщин считают, что перспективных женихов можно найти в любом городе. Москву и Санкт-Петербург отметили 31% и 23% соответственно.

Еще 9% участниц исследования указали, что завидных женихов можно найти в Сочи, 5% — в Ялте, 4% — в Карснодаре. Екатеринбург, Казань, Калининград и Новосибирск отметили по 3% опрошенных, еще 2% отметили Тюмень.

Главными факторами при выборе партнера женщины отмечали характер и личные качества (72%), обеспеченность мужчины и его возможность обеспечить семью (65%) и внешность (63%), значимость хорошей карьеры указали 57%.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно результатам недавно проведенного исследования, казанцы тратятся на подарки ко Дню святого Валентина меньше, чем екатеринбуржцы и петербуржцы.

Маргарита Головатенко