Исследование: казанцы тратятся на подарки ко Дню святого Валентина меньше, чем екатеринбуржцы и петербуржцы

Каждый третий житель России планирует дарить подарки на День святого Валентина. Причем казанцы тратятся на них меньше, чем жители Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно результатам исследования, самые дорогие подарки на 14 февраля готовят москвичи. В городе мужья тратят на презенты женам около 2,9 тысячи рублей, а парни девушкам — 3,3 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов

В свою очередь жены покупают подарки мужьям в среднем за 2,2 тысячи рублей, а девушки парням — за 2,3 тысячи рублей. Отмечается, что мужчины дарят подарки чаще женщин.

Недавно эксперты сервиса «Авито» поделились результатами исследования, согласно которым 82% казанцев планируют отметить День святого Валентина. Из них 38% предпочитают провести этот день дома, а 32% — отправиться в ресторан. 18% горожан хотят устроить необычное свидание, 29% запланировали поход в кино.

Диана Жиленкова