Эксперты назвали топ-5 сфер с наибольшим количеством вакансий в Казани

В Казани за 2021 год компании опубликовали на 51% больше вакансий по сравнению с прошлым годом, согласно данным «Авито Работа».



Наиболее заинтересованы в сотрудниках были работодатели из группы профессий «Банки, инвестиции» — здесь количество предложений увеличилось на 147%. В топ-3 также вошли сферы продаж (+120%) и консультирования (+92%).

Пятерку лидеров с наибольшим количеством размещенных в 2021 году вакансий — сфера медицины и фармацевтики (+81%), а еще «IT, Интернет, телеком» (59%).

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В феврале эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Казани. Самую большую зарплату предлагают за строительство мостов на новой трассе Москва — Казань в бригаде вахтовым методом: платить обещают по 500—600 тысяч рублей за 15 дней. Back-end разработчику Java обещают зарплату от 350 тысяч рублей в месяц, тройку лидеров замыкает вакансия ведущего разработчика — от 250 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко