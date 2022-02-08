В Казани назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казани, список привел сервис по поиску работы Superjob.



Самую большую зарплату предлагают за строительство мостов на новой трассе Москва-Казань в бригаде вахтовым методом — платить обещают по 500-600 тысяч рублей за 15 дней.

Back-end разработчику Java обещают зарплату от 350 тысяч рублей в месяц, тройку лидеров замыкает вакансия ведущего разработчика — от 250 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах самыми низкооплачиваемыми стали профессии, относящиеся к бюджетной сфере. Например, врач по спортивной медицине и музыкальный руководитель могут получать 14,2 тысячи рублей, воспитатель — 14,4 тысячи рублей. В то же время, наиболее высокие заработные предложения наблюдаются в вакансиях для стоматологов и программистов. Они могут зарабатывать 100 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко