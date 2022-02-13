В Казани на поставку медицинского оборудования потратят 166,1 млн рублей

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования для Образовательного центра высоких медицинских технологий в Казани за 166,1 млн рублей.

Источником финансирования выступает бюджет республики. Подрядчику понадобится приобрести симуляторы новорожденного и взрослого пациента, несколько вариантов программного обеспечения к ним, виртуальные симуляторы для отработки практических навыков, интерактивные столы-экраны с изображением виртуального пациента.

Поставляемое оборудование должно быть выпущено не раньше 2022 года, не использоваться ранее, не походить ранее ремонт. Заявки принимаются до 11 февраля 2022 года. Тренажеры требуется приобрести до 31 мая 2022 года.

Фото: Максим Платонов

В ноябре 2021 года Главинвестстрой РТ объявлял тендер на капремонт здания неврологического отделения медико-санитарной части КФУ. Оно расположено по адресу Казань, ул. Чехова, 1а. Начальная цена договора — 135 млн рублей.



Дарья Акимова