В Татарстане на капремонт неврологического отделения Университетской клиники КФУ выделят 135 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на капремонт здания неврологического отделения медико-санитарной части КФУ, которое располагается по адресу г. Казань, ул.Чехова, д.1а. Начальная цена договора — 135 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет РТ.

В стоимость входят строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, временные здания и сооружения, производство работ в зимнее время и др. Оказать услугу необходимо до 31 декабря 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Заявки на участие принимаются до 30 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится в тот же день.

Недавно Главинвестстрой РТ выступил заказчиком в тендере на ремонт Альметьевской центральной районной больницы. На эти цели предусмотрели 48,6 млн рублей.

Диана Жиленкова