Курс евро поднялся выше 88 рублей, доллара — 77 рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро превысил 88 рублей впервые с 27 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ход валютных торгов на Московской бирже.

По данным площадки на 21:36 мск, он вырос до 88,34 рубля. На 21:47 мск курс евро опустился до 87,71 рубля.

Курс доллара взлетел до 77,57 рубля по состоянию на 21:49 мск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Московской биржи. Он резко вырос на 3,5%.

Фото: pixabay.com

26 января курс евро в ходе торгов превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года. 24 января доллар поднялся выше 78 рублей на бирже впервые с апреля 2021 года.





Дарья Акимова