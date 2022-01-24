Доллар поднялся выше 78 рублей на бирже впервые с апреля 2021 года

Курс доллара превысил 78 рублей — такого показателя американская валюта достигла впервые с апреля 2021 года, согласно данным Мосбиржи.

По данным на 12.06, курс доллара рос на 63 копейки и составил 78 рублей 6 копеек, сообщает RT.

Курс евро также показал рост на 54 копейки и составил 88 рублей 41 копейку.

Фото: Анна Сейтумерова

На позапрошлой неделе курс доллара превысил 75 рублей. Тогда же курс евро вырос на 0,6% — до 86 рублей. Рост иностранных валют совпал с заявлениями замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что США и их союзники отказали России по ключевым пунктам предложений по безопасности.

Ранее в беседе с «Реальным временем» экономист Ярослав Кабаков сообщал, что на 2022 год ожидается тот же курс рубля, который сложился в течение 2021-го. За год динамика национальной валюты существенно не изменилась, и на ближайшие 12 месяцев ожидаются те же цифры — 74—75 рублей за доллар США.

Маргарита Головатенко