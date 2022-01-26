Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля прошлого года

Курс евро в ходе торгов превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 18.30 евро достигал 89,9 рубля, доллар — 79,7 рубля. По данным на 18.35, стоимость евро поднялась до 90,02 рубля.

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На этой неделе курс евро уже поднимался выше 89 рублей. Также доллар превышал показатель в 78 рублей. Это произошло впервые с апреля 2021 года.



24 января ЦБ решил не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января 2022 года.



Татьяна Леухина