Глава USADA: россиян, причастных к делу о допинге Валиевой, могут привлечь к ответственности

Фото: Олимпийский комитет России

Соединенные штаты могут привлечь к ответственности жителей России, которые причастны к делу о допинге фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Об этом сообщил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

По его словам, в соответствии с «актом Родченкова» власти США могут привлекать к ответственности лиц, повлиявших на результаты американских спортсменов. Тайгарт напомнил о применении акта на прошлогодних Олимпийских играх в Токио.

Фото: Олимпийский комитет России

— Чистые спортсмены заслуживают лучшего, и эта бедная молодая девушка заслуживает лучшего, — приводит слова Тайгарта Reuters.

Взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Временное отстранение спортсменки сняли, ей разрешили продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине.

Тем не менее Международный олимпийский комитет решил оспорить решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки. Дело будет рассматривать Спортивный арбитражный суд (CAS).

Валиева стала первой фигуристкой, которая исполнила прыжок в четыре оборота в программе Олимпиады. Она получила 178,92 балла и заняла первое место.

Диана Жиленкова