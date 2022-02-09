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Жириновского подключили к аппарату ИВЛ

18:31, 09.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
Фото: duma.gov.ru

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

Состояние политика критическое. Осложнение дают сопутствующие болезни, отметил один из собеседников издания.

Фото: kremlin.ru

О госпитализации Жириновского стало известно сегодня днем. По данным СМИ, лидер ЛДПР заразился «омикроном». В самой партии информацию о госпитализации опровергали. По данным ТАСС, 75-летний политик находится в больнице уже пару дней и его состояние оценивается как тяжелое. В декабре 2021 года Жириновский сообщал, что привился от COVID-19 в седьмой раз. Для вакцинации он выбрал «КовиВак».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаВласть

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:37
    Ничего страшного. Все болеют.
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    Анонимно 18:49
    Цинично. Не на ивл же
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  • Анонимно 18:40
    Ой, это уже серьезно
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