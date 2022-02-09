Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.
Состояние политика критическое. Осложнение дают сопутствующие болезни, отметил один из собеседников издания.
О госпитализации Жириновского стало известно сегодня днем. По данным СМИ, лидер ЛДПР заразился «омикроном». В самой партии информацию о госпитализации опровергали. По данным ТАСС, 75-летний политик находится в больнице уже пару дней и его состояние оценивается как тяжелое. В декабре 2021 года Жириновский сообщал, что привился от COVID-19 в седьмой раз. Для вакцинации он выбрал «КовиВак».
комментарии