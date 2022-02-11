Депутаты Набережных Челнов обсудят вопрос замещения руководителя исполкома

16 февраля в Набережных Челнах состоится заседание комиссий горсовета, на котором утвердят дату конкурса на должность руководителя исполкома. Об этом сообщают «Челнинские известия».

На данный момент этот пост занимает Фарид Салахов, но регламент не предполагает его увольнения с должности.

Время действия контракта руководителя исполкома составляет пять лет. Прежний руководитель Ринат Абдуллин ушел с должности раньше своего срока в 2020 году, а назначение нового было определено на период не менее двух лет. Срок истекает в марте поэтому муниципалитет должен объявить конкурс.

Фото: nabchelny.ru

Вчера Фарид Салахов рассказал, как в городе рассчитывается оплата за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, все горожане получают единый платежный документ. Он отметил, что жилищные услуги и тарифы на них в среднем по городу составляют 22 рубля. В Москве этот показатель составляет 30 рублей. А в Тольятти и Тюмени — 37 рублей. Таким образом, в действительности в Челнах достаточно низкие тарифы.



Максим Кокунин