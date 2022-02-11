К законопроекту о местном самоуправлении поступило 47 поправок

Глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления поступило уже 47 поправок. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Госдума может рассмотреть законопроект во втором, основном чтении 16 марта. Всего он представил 12 поправок, часть из которых носит редакционный характер и дорабатывает предложенные формулировки на основании поступивших отзывов.

Если кандидат на пост главы муниципального образования, избираемый местными депутатами из своего состава, не набрал необходимое число голосов, глава субъекта РФ в течение 10 дней назначает врио.

Также согласно поправкам муниципалитеты смогут поддерживать общественные объединения инвалидов, а к полномочиям органов местного самоуправления относятся не только утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, но и его организация.

Фото: duma.gov.ru

Вчера депутаты Государственного совета Татарстана одобрили 13 поправок к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Так, например, в части 8 статьи законопроекта, гласящей, что «органы публичной власти <...> участвуют в решении задач местного самоуправления», депутаты парламентарии предлагают заменить слова «задач местного самоуправления» фразой «вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения».

Также стало известно, что республика выступила за сохранение регионального порядка избрания глав муниципалитетов и за право регионов определять, где организовывать территориальные органы самоуправления. Подробнее — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин