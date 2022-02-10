Госсовет Татарстана одобрил 13 поправок к законопроекту о местном самоуправлении

Депутаты Государственного совета Татарстана одобрили 13 поправок к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом стало известно на 29-м заседании республиканского парламента.

Так, например, в части 8 статьи законопроекта, гласящей, что «органы публичной власти <...> участвуют в решении задач местного самоуправления, депутаты Госсовета РТ предлагают заменить слова «задач местного самоуправления» фразой «вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения».

Также татарстанские парламентарии предлагают исключить из статьи 19 части 18, гласящую, что «в соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муниципального

образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает государственную должность субъекта РФ и муниципальную должность».

Кроме того, депутаты Госсовета РТ хотят изменить в названии статьи 32 «полномочия ОМС по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения», заменив слово «полномочия» на «предметы ведения и полномочия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце декабря Госсовет Татарстана «концептуально» поддержал законопроект, предусматривающий реформу местного самоуправления. Документ, которым для мэров и всех должностных лиц ОМС предлагается установить единый пятилетний срок полномочий, разработали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

