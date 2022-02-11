За январь судебные приставы Татарстана взыскали около 113 млн рублей долгов по налогам

Фото: Максим Платонов

За январь судебные приставы Татарстана взыскали около 113 млн рублей долгов по налоговым платежам, сообщает пресс-служба УФССП РФ по республике.

Ведомство напоминает гражданам о необходимости заблаговременно проверять и погашать задолженности на сайте или в мобильном приложении ФССП.

Нарушение сроков для добровольного исполнения законных требований влечет за собой не только применение принудительных мер, но и дополнительные финансовые расходы в виде исполнительского сбора.

В соответствии с ч. 3 ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 номер 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника — индивидуального предпринимателя и не менее десяти тысяч рублей с должника-организации.

Фото: ok.ru

В прошлом году судебные приставы взыскали более 236 млн рублей алиментов. За их неуплату более 12 тыс. человек ограничили в выезде за пределы России, более 2 тысяч неплательщиков — в праве на управление транспортом. Приставы составили 918 актов описи и ареста имущества неплательщиков. Также 84 млн рублей было получено с долгов по штрафам за вождение в нетрезвом виде.

Максим Кокунин