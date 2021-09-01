В Татарстане с начала года приставы взыскали 84 млн рублей долгов по штрафам за пьяное вождение

Фото: пресс-служба УФССП РФ по РТ

С начала текущего года в Татарстане судебные приставы взыскали 84 млн рублей долгов по штрафам за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба УФССП РФ по республике.



28-летнего жителя Спасского района задержали нетрезвым за рулем на улице Горького в Болгаре. В качестве наказания мировым судом нарушителю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Долг не был погашен, и исполнительный документ поступил в Спасское отделение судебных приставов.

Сотрудники службы несколько раз выезжали по месту жительства должника, дверь им не открывали. Соседи утверждали, что хозяев дома видят часто, поэтому в последний раз сотрудники решили дождаться их. Спустя час ожидания должник вышел к приставам.

Приставы взяли с мужчины объяснение о неоплате долга и напомнили, что за неуплату долга грозит наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы или арест имущества. Долг оплатила супруга должника. Принудительных мер не потребовалось.

В конце августа в Татарстане судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль Skoda Оctavia, который принадлежал компании, уклоняющейся от штрафов и уплаты налогов. В общей сложности компания задолжала 290 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко