В Татарстане с начала года судебные приставы взыскали более 236 млн рублей задолженности по алиментам

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала года судебные приставы взыскали более 236 млн рублей алиментов, что на 116 млн рублей больше прошлогоднего значения, сообщает пресс-служба управления ФССП по РТ.

За неуплату алиментов более 12 тыс. человек ограничили в выезде за пределы России, более 2 тысяч неплательщиков — в праве на управление транспортом. С начала года приставы составили 918 актов описи и ареста имущества неплательщиков.

К административной ответственности за неуплату алиментов привлекли уже 1 346 татарстанцев. В УФССП по РТ напомнили, что если после этого гражданин по-прежнему не выплачивает деньги, то заводится уголовное дело. Нарушителю грозит до одного года исправительных или принудительных работы, либо до трех месяцев ареста, либо до одного года лишения свободы.

Всего с начала ведомство возбудило 554 уголовных дела, 547 из которых связаны с неуплатой алиментов на детей или нетрудоспособных родителей.

Напомним, в мае Министерство юстиции РФ выступило с инициативой создания реестра недобросовестных должников по алиментам. Помимо этого ведомство предлагает ввести для таких граждан новые обязанности.

Татьяна Демина