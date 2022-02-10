В Татарстане подорожали овощи

В Татарстане продолжают расти цены на овощи за период с 28 января по 4 февраля. Такие данные приводит Татарстанстат.

Огурцы подорожали на 3,56% — с 169,58, до 175,62 рубля, морковь — на 1,9%, до 38,58 рубля за килограмм. Также выросли в цене шоколадные конфеты (+1,71%), вермишель и капуста (+1,61%), сметана (+1,47%), сахарный песок (+1,42%), маргарин (+1,38%), молоко стерилизованное (+1,36%), сухие молочные смеси для детского питания (+1%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За период с 21 по 28 января в республике подорожали капуста (+3,82%), помидоры (+1,6%), бананы (+1,24%). Вчера Росстат сообщил, что в России годовая инфляция в январе 2022 года ускорилась до 8,73% против 8,39% в декабре 2021 года. В январе продовольственные товары подорожали на 1,44% по сравнению с декабрем.



Татьяна Леухина