В России годовая инфляция достигла 8,73%

В России годовая инфляция в январе 2022 года ускорилась до 8,73% против 8,39% в декабре 2021 года. Данные приводит Росстат.

В январе продовольственные товары подорожали на 1,44% по сравнению с декабрем. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,67%, стоимость услуг — на 0,76%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России недельная инфляция за период с 15 по 21 января 2022 года составляла 0,22%. Подорожали капуста (+2,7% за неделю), морковь (+1,7%) и помидоры (+1,6%).

Татьяна Леухина