В Татарстане за неделю подорожали капуста, помидоры и бананы

В Татарстане наблюдался рост цен на некоторые продукты питания за период с 21 по 28 января. Об этом сообщает Татарстанстат.

За неделю подорожали капуста (+3,82%), помидоры (+1,6%), бананы (+1,24%). Также подорожали молоко, чай, вермишель, макароны.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За период с 14 по 21 января в республике подорожали говядина (+0,45%), огурцы (+2,47%), помидоры (+1,75%), бананы (+3,29%), капуста (+4,46%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+2,53%).



На прошлой неделе Росстат сообщил, что недельная инфляция за период с 15 по 21 января 2022 года составила 0,22%. Потребительские цены с начала года выросли на 0,88%.



Татьяна Леухина