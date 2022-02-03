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В Татарстане за неделю подорожали капуста, помидоры и бананы

16:59, 03.02.2022 1
В Татарстане за неделю подорожали капуста, помидоры и бананы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане наблюдался рост цен на некоторые продукты питания за период с 21 по 28 января. Об этом сообщает Татарстанстат.

За неделю подорожали капуста (+3,82%), помидоры (+1,6%), бананы (+1,24%). Также подорожали молоко, чай, вермишель, макароны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За период с 14 по 21 января в республике подорожали говядина (+0,45%), огурцы (+2,47%), помидоры (+1,75%), бананы (+3,29%), капуста (+4,46%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+2,53%).

На прошлой неделе Росстат сообщил, что недельная инфляция за период с 15 по 21 января 2022 года составила 0,22%. Потребительские цены с начала года выросли на 0,88%.

Татьяна Леухина
БизнесРозничная торговляОбществоЭкономикаФинансы Татарстан

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