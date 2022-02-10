В Набережных Челнах открылась дополнительная снегосвалка

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах открыли новую снегосвалку. Ранее в городе функционировали два снегохранилища, однако возле них скапливались очереди из специальной техники, поэтому появилась необходимость открыть дополнительный объект.

Как рассказал руководитель исполкома Фарид Салахов, в этом месяце уже выпало более месячной нормы осадков. Каждый день в уборке города от снега задействуют 250 единиц спецтехники и свыше 1,2 тысячи рабочих.

Фото: Дмитрий Резнов

С начала зимнего периода с городских улиц вывезли 500 тысяч кубометров снега — это больше, чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте Челнов.

Недавно сообщалось, что в Казани построят дополнительные снегоплавильные камеры. С помощью них значительно ускорится время выгрузки снега, а проведение технических работ станет проще.

Диана Жиленкова