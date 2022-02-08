Президент Казахстана посетит Казань после встречи с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Россию, в том числе и Казань. В столицу Татарстана он отправится после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Приехать в Россию Токаев планируется на два дня — 10 и 11 февраля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Москве и Нур-Султане.

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Напомним, что в конце января Казахстан посещал президент Татарстана Рустам Минниханов. Там он проводил встречу с Токаевым и обсуждал совместные проекты. Президент Казахстана тогда отметил, что Татарстан занимает важное место в многогранных отношениях с Россией.



В казанском Кремле после массовых беспорядков в Казахстане заявили, что они не сказались на татарстано-казахстанских отношениях. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заверила, что все проекты республики в Казахстане продолжаются.

