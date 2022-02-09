В Татарстане остаются закрытыми три школы из-за эпидемиологической ситуации

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на разобщение закрыли классы в 167 школах. Полностью закрытыми остаются три учебных заведения, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Карантин объявили в школах в Актанышском, Мензелинском и Тукаевском районах. По данным на 9 февраля, «утренний фильтр» не прошли 590 школьников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера ведомство сообщало, что на разобщении находятся классы в 193 школах, а полностью закрыты четыре школы. На выходных Роспотребнадзор сообщил, что основанием для перевода групп детских садов или классов школ на дистант становится отсутствие 20% детей в коллективе. Изменения в правилах связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ.



Татьяна Леухина