В Татарстане остаются закрытыми три школы из-за эпидемиологической ситуации
В Татарстане на разобщение закрыли классы в 167 школах. Полностью закрытыми остаются три учебных заведения, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Карантин объявили в школах в Актанышском, Мензелинском и Тукаевском районах. По данным на 9 февраля, «утренний фильтр» не прошли 590 школьников.
Вчера ведомство сообщало, что на разобщении находятся классы в 193 школах, а полностью закрыты четыре школы. На выходных Роспотребнадзор сообщил, что основанием для перевода групп детских садов или классов школ на дистант становится отсутствие 20% детей в коллективе. Изменения в правилах связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ.
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