Мэр Казани призвал достичь компромисса по вопросу размещения аттракционов в парке им. Урицкого

Фото: Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин во время прямого эфира в Instagram прокомментировал ситуацию вокруг парка имени Урицкого — местные жители не хотят, чтобы там строили аттракционы. По его словам, проблему можно решить путем диалога.

Метшин заявил, что в ситуации разберется Дирекция парков и скверов Казани и администрация района города. Градоначальник обратил внимание, что в этой ситуации, как и в любой другой, нужно искать компромисс.

На прошлой неделе в Сети появилась петиция против строительства платных аттракционов в зеленой зоне парка Урицкого в Казани. Вечером 2 февраля территорию парка расчистили для установки аттракционов. Горожане посчитали, что они разрушат экосистему парка.

Еще в 2019 году здесь предлагали установить колесо обозрения. Дирекция парков и скверов Казани проводила опрос по этому поводу, большинство жителей выступили против.

Сегодня в 18.30 в холле культурного центра «Московский» пройдут общественные обсуждения по вопросу размещения аттракционов в парке имени Урицкого. Вход возможен только по QR-коду.