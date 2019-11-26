Большинство жителей Казани выступили против установки колеса обозрения в парке Урицкого

Большинство казанцев выступили против установки колеса обозрения в парке им. Урицкого. Это следует из результатов опроса, который проводился с 19 по 25 ноября Дирекцией парков и скверов.

Всего в голосование приняли участие 1605 человек, 806 респондентов из которых считают, что колесо обозрения парку не нужно. 763 человека поддержали идею установки нового аттракциона, еще 36 участников опроса воздержались от ответа.

Аттракцион предложило установить ООО «Панорама». Идею представители инвестора и Дирекции парков и скверов обсуждали с казанцами на открытой встрече 14 ноября, где большинство горожан также высказались против инициативы.