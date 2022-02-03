В Сети появилась петиция против строительства платных аттракционов в парке Урицкого в Казани

В Сети появилась петиция против строительства платных аттракционов в зеленой зоне парка Урицкого в Казани. Ее подписали более 250 человек.

Вечером 2 февраля территорию парка расчистили для установки аттракционов. Авторы петиции считают, что это разрушит экосистему парка, у горожан пропадет место для спокойного семейного отдыха, пикников и фотосессий. Жители отмечают, что около ДК «Московский» вечерами забита парковка, а с появлением аттракционов ситуация может ухудшиться.

О расчистке поляны для установки аттракционов сообщили пользователи социальных сетей.

В 2019 году в парке им. Урицкого предлагали установить колесо обозрения. Большинство казанцев выступили против.

Татьяна Леухина