В Казани назначили общественные обсуждения по вопросу размещения аттракционов в парке им. Урицкого

В Казани пройдут общественные обсуждения по вопросу размещения аттракционов в парке имени Урицкого. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Обсуждения состоятся 9 февраля в 18.30 в холле культурного центра «Московский». Вход возможен только по QR-коду.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Дирекция парков и скверов запустила онлайн-опрос по поводу размещения в парке им. Урицкого аттракционов. Пройти его можно до 23.59 13 февраля по ссылке.

На прошлой неделе в Сети появилась петиция против строительства платных аттракционов в зеленой зоне парка Урицкого в Казани. Вечером 2 февраля территорию парка расчистили для установки аттракционов. Горожане посчитали, что они разрушат экосистему парка. Еще в 2019 году здесь предлагали установить колесо обозрения. Дирекция парков и скверов Казани проводила опрос по этому поводу, большинство жителей выступили против.



Татьяна Леухина