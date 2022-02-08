В Татарстане зарегистрировали почти 800 объектов недвижимости с начала действия гаражной амнистии

В Татарстане с начала действия гаражной амнистии зарегистрировали порядка 800 объектов недвижимости. По этому показателю республика находится в числе лидеров среди других регионов, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.



Так, в Татарстане зарегистрировали 327 земельных участков и 552 гаража. В числе лидеров — Мордовия, Тверская, Омская и Нижегородская области. Всего по России насчитывается почти 10 тысяч таких объектов.

По состоянию на конец декабря 2021 года по России зарегистрировали 3 797 земельных участков и 4 733 гаража. Дополнительно были включены сведения о 1 324 объектах недвижимости, собственники которых смогут тоже оформить землю под гаражами.

В октябре прошлого года сообщалось, что «гаражной амнистией» воспользовались 115 татарстанцев. Напомним, закон о «гаражной амнистии» будет действовать в течение 5 лет. Бесплатно оформить в собственность построенный гараж и земельный участок можно будет до 1 сентября 2026 года.



В Управлении Росреестра по Татарстану разъяснили, куда обращаться жителям республики с документами по оформлению прав на гаражи и земельные участки. Заявления принимаются в исполкомах по месту нахождения объекта недвижимости. Так, в Казани — это районные администрации. В районах Татарстана, как правило, жителям необходимо обратиться в Палаты земельных и имущественных отношений.

Маргарита Головатенко