В Росреестре Татарстана рассказали жителям республики о «гаражной амнистии»

С 1 сентября в России вступил в силу федеральный закон о «гаражной амнистии». Его действие распространяется на объекты гаражного назначения, построенные до 31 декабря 2004 года, т. е. до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Об этом сообщили в Росреестре РТ.

Речь идет только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками. «Гаражная амнистия» не коснется самостроев и подземных гаражей при многоэтажных домах и офисных комплексах.

В упрощенном порядке зарегистрировать не только гаражи, но и земельные участки, на которых они расположены, смогут более 50 тысяч татарстанцев, рассказал руководитель Управления Росреестра по Татарстану Азат Зяббаров.



Для того, чтобы оформить гараж и земельный участок в собственность, гражданам нужно обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом: документ о выплате пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, документы технической инвентаризации и т. д., а также межевой план земельного участка и технический план гаража, которые готовятся кадастровым инженером.

После того, как органы местного самоуправления одобрят передачу участка в собственность пользователю гаража, власти должны в течение пяти рабочих дней передать документы в Росреестр Татарстана. С момента направления заявителем технического плана гаража до оформления его в собственность, при условии одобрения заявления, должно пройти не более 20 рабочих дней.

Вступивший в силу Федеральный закон будет действовать в течение 5 лет. Бесплатно оформить в собственность когда-то построенный гараж и земельный участок можно будет до 1 сентября 2026 года.



В августе Росреестр сообщил, что с начала 2021 года жители Татарстана не забрали 44 212 документов на недвижимость. Они хранятся в Кадастровой палате РТ.