В Росреестре по Татарстану рассказали, куда обращаться с документами по «гаражной амнистии»

В Управлении Росреестра по Татарстану разъяснили, куда обращаться жителям республики с документами по оформлению прав на гаражи и земельные участки после вступления в силу с 1 сентября закона о «гаражной амнистии .

Заявления принимаются в исполкомах по месту нахождения объекта недвижимости. Так, в Казани — это районные администрации. В районах Татарстана, как правило, жителям необходимо обратиться в Палаты земельных и имущественных отношений.

«Гаражная амнистия» предполагает оформление прав не только на гараж, но и на земельный участок, обратили внимание в Управлении Росреестра по РТ. Законом могут воспользоваться граждане, получившие гараж от государства или компании, владельцы гаражей в составе гаражно-строительных кооперативов.

Для этого необходимо подать в исполком документ о предоставлении земельного участка и указать в нем, что гараж построен до дня вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря 2004 года. Там решат вопрос о возможности удовлетворения заявления гражданина и о последующей передаче документов в орган регистрации.

К заявлению необходимо приложить один или несколько документов:

документ, подтверждающий выделение заявителю земельного участка;

схема расположения земельного участка (если он не образован и не поставлен на кадастровый учет);

документ, подтверждающий передачу земли ГСК, где расположен гараж;

решение общего собрания ГСК о том, что гражданину распределили гараж в его составе, или документ, который бы подтвердил, что он оплатил пай;

Если у правообладателя нет вышеперечисленных документов, он может предоставить:

договор об оплате коммунальных услуг за гараж;

договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенный до 30 декабря 2004 года;

документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг;

техпаспорт гаража, составленный до 1 января 2013 года, в котором указана фамилия заявителя как правообладателя или заказчика изготовления документа.

Если гараж не поставлен на кадастровый учет, следует представить технический план. Его заранее следует заказать у кадастрового инженера.

В случая принятия исполкомом положительно решения по заявлению, документы должны направить в Росреестр в течение 5 рабочих дней. Учет и регистрация прав проведут в срок 10 рабочих дней.

Напомним, закон о «гаражной амнистии» будет действовать в течение 5 лет. Бесплатно оформить в собственность построенный гараж и земельный участок можно будет до 1 сентября 2026 года.



Татьяна Демина