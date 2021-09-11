В Росреестре по Татарстану рассказали, куда обращаться с документами по «гаражной амнистии»
В Управлении Росреестра по Татарстану разъяснили, куда обращаться жителям республики с документами по оформлению прав на гаражи и земельные участки после вступления в силу с 1 сентября закона о «гаражной амнистии .
Заявления принимаются в исполкомах по месту нахождения объекта недвижимости. Так, в Казани — это районные администрации. В районах Татарстана, как правило, жителям необходимо обратиться в Палаты земельных и имущественных отношений.
«Гаражная амнистия» предполагает оформление прав не только на гараж, но и на земельный участок, обратили внимание в Управлении Росреестра по РТ. Законом могут воспользоваться граждане, получившие гараж от государства или компании, владельцы гаражей в составе гаражно-строительных кооперативов.
Для этого необходимо подать в исполком документ о предоставлении земельного участка и указать в нем, что гараж построен до дня вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря 2004 года. Там решат вопрос о возможности удовлетворения заявления гражданина и о последующей передаче документов в орган регистрации.
К заявлению необходимо приложить один или несколько документов:
- документ, подтверждающий выделение заявителю земельного участка;
- схема расположения земельного участка (если он не образован и не поставлен на кадастровый учет);
- документ, подтверждающий передачу земли ГСК, где расположен гараж;
- решение общего собрания ГСК о том, что гражданину распределили гараж в его составе, или документ, который бы подтвердил, что он оплатил пай;
Если у правообладателя нет вышеперечисленных документов, он может предоставить:
- договор об оплате коммунальных услуг за гараж;
- договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенный до 30 декабря 2004 года;
- документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг;
- техпаспорт гаража, составленный до 1 января 2013 года, в котором указана фамилия заявителя как правообладателя или заказчика изготовления документа.
Если гараж не поставлен на кадастровый учет, следует представить технический план. Его заранее следует заказать у кадастрового инженера.
В случая принятия исполкомом положительно решения по заявлению, документы должны направить в Росреестр в течение 5 рабочих дней. Учет и регистрация прав проведут в срок 10 рабочих дней.
Напомним, закон о «гаражной амнистии» будет действовать в течение 5 лет. Бесплатно оформить в собственность построенный гараж и земельный участок можно будет до 1 сентября 2026 года.
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