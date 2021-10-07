«Гаражной амнистией» воспользовались 115 татарстанцев

«Гаражной амнистией» в Татарстане уже воспользовались 115 жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

Чаще всего в рамках действия нового закона обращаются жители Набережных Челнов и Казани. В сентябре нормами «гаражной амнистии» воспользовалось 46 владельцев гаражей в Челнах и 68 — в Казани. Также среди узаконивших свой гараж есть житель Чистопольского района.



Напомним, закон о «гаражной амнистии» будет действовать в течение 5 лет. Бесплатно оформить в собственность построенный гараж и земельный участок можно будет до 1 сентября 2026 года. В Управлении Росреестра по Татарстану разъяснили, куда обращаться жителям республики с документами по оформлению прав на гаражи и земельные участки.



Ольга Шагиева