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«Гаражной амнистией» воспользовались 115 татарстанцев

10:37, 07.10.2021
«Гаражной амнистией» воспользовались 115 татарстанцев
Фото: pxhere.com

«Гаражной амнистией» в Татарстане уже воспользовались 115 жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

Чаще всего в рамках действия нового закона обращаются жители Набережных Челнов и Казани. В сентябре нормами «гаражной амнистии» воспользовалось 46 владельцев гаражей в Челнах и 68 — в Казани. Также среди узаконивших свой гараж есть житель Чистопольского района.

Напомним, закон о «гаражной амнистии» будет действовать в течение 5 лет. Бесплатно оформить в собственность построенный гараж и земельный участок можно будет до 1 сентября 2026 года. В Управлении Росреестра по Татарстану разъяснили, куда обращаться жителям республики с документами по оформлению прав на гаражи и земельные участки.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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