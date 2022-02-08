В Татарстане от коронавируса привились еще 4,4 тысячи человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 420 812 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным ведомства, за сутки от инфекции привились 4 400 жителей республики. Полный курс вакцинации завершили 1 894 126 человек. Повторную процедуру прошли 205 835 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Недавно сообщалось, что в республике уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 58,8% до 58,1%. Это произошло из-за утраты иммунитета у тех, кто сделал одну прививку или перенес инфекцию более полугода назад.

За прошедшие сутки в РТ зарегистрировали 1 241 случай заражения инфекцией. За все время пандемии в республике коронавирусом заразились 57 250 татарстанцев. Скончались 1633 человека, в том числе шесть — за минувшие сутки.

Диана Жиленкова