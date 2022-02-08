В Татарстане зафиксировали 1 241 случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 1 241 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 57 250 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 565 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 41 024 человек.

Умерли за весь период 1 633 заболевших, в том числе шесть за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане зарегистрировали 1 305 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд с начала пандемии.

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Маргарита Головатенко