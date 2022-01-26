Татарстану выделили 464,7 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России выделило Татарстану 464,7 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего регионам России на оплату труда медицинских работников направили 17,3 млрд рублей. Эти средства распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

В правительстве РФ объяснили, что решение о выделении в 2022-м дополнительных средств на оплату труда медицинских работников принято на основе прогноза годового прироста их численности. По словам Мишустина, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, правительство выделило Татарстану более 63 миллионов рублей на лекарства против коронавируса для больных, проходящих лечение дома. В общей сложности из резервного фонда на лекарства для больных коронавирусом направлено дополнительно более 20 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов поступят в регионы.



Татьяна Демина