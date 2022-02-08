В России за сутки подтвердились 165 643 случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 165 643 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 13 147 666 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 8 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 81 188 человек, всего выздоровевших — 10 706 142 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 698 россиян, всего от инфекции скончался 336 721 человек.
Вчера в России зафиксировали 171 905 случаев заражения коронавирусом.
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