Главное о коронавирусе на 8 февраля: рост спроса на вакцинные туры, физнагрузки уменьшают риск заражения

Фото: Олег Тихонов

Летом казанские рестораторы смогут продолжить бесплатное размещение веранд на территории своих заведений

В Татарстане за минувшие сутки выявили 1 241 новый случай коронавируса. Всего на 8 февраля зарегистрировано 57 250 случаев. Выздоровели за весь период 41 024 человека, в том числе 565 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 633 человека, за сутки — шестеро.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что этим летом казанские рестораторы смогут продолжить бесплатное размещение на территории своих заведений летних кафе и веранд. В 2020 году было принято решение об оформлении договоров на размещение летних веранд на безвозмездной основе в качестве содействия малому и среднему бизнесу при реализации мер по предотвращению распространения коронавируса. Террасы стали необходимы в условиях пандемии, так как риск заразиться на них гораздо меньше.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что жителям Казани лучше посещать поликлиники города после 12.00. По его словам, пиковые нагрузки поликлиники испытывают с 7.30 до 11.00, а жители, приходящие во время обеда или во вторую половину дня, получают помощь гораздо быстрее.

В Нижнекамском районе от COVID-19 привились 164 827 жителей, полностью привиты 157 695 человек. Ревакцинацию прошли 12 тысяч человек. Ситуация оценивается как напряженная, так как нагрузка на врачей по-прежнему остается на высоком уровне. В инфекционном госпитале лечение получают 93 пациента, из них на ИВЛ — три человека.

Фото: Максим Платонов

Также в Нижнекамске за выходные в поликлиники обратились почти 350 человек с температурой. Накануне до обеда в регистратурах поликлиник приняли более 230 вызовов на дом. По словам главного врача НЦРМБ Марса Мустафина, медицинские работники в этот непростой период сплотились и прилагают много усилий. Алгоритмы организации оказания амбулаторной помощи пациентам отработаны. За прошедшую неделю бригады скорой помощи выезжали на помощь людям 1 619 раз. 446 человек жаловались на симптомы респираторных заболеваний.

В Татарстане с 7 февраля у первоклассников начались традиционные дополнительные каникулы. Они продлятся до 12 февраля. В эти дни для детей запланированы совместные мероприятия на свежем воздухе, дети посетят музеи, театры и т.д. По состоянию на сегодняшний день 758 школьников не прошли контроль утреннего фильтра. На разобщение ввели классы в 357 школах. 10 учебных заведений закрыли полностью: 2 школы — в Актанышском, 1 школу — в Мензелинском, 4 школы — в Лаишевском, 1 школу — в Тетюшском и 2 школы — в Тукаевском районах.

Иммунолог Крючков призвал отказаться от вакцинации «Спутником V», если препарат был просрочен даже на несколько дней

За последние сутки в России выявлено 165 643 новых случая коронавируса, выздоровели 81 188 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 13 147 666 человек, а выздоровевших — до 10 706 142 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 698 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 336 721 человек.



За последние сутки в России проведено 799 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4 937 232 человека.

Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований «КовиВака» с участием детей. В испытаниях задействуют 1 050 добровольцев. Исследование продлится до 17 декабря 2022 года в медучреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Перми.

Фото: minobrnauki.gov.ru

Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что у детей, которые заразились «омикроном», признаки заболевания наблюдаются на второй-третий день. Однако симптомы могут проявиться и позднее — в период до седьмого дня. Эксперт отметила, что наиболее часто заболевают школьники от 7 до 17 лет. Причиной является активное общение, контакты как в школах, так и вне учебных заведений.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя получил положительный тест на COVID-19. В постпредстве сообщили, что он находится на самоизоляции, а сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на коронавирус. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН.

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что коронавирус не прекратит мутировать на «омикроне». По ее словам, инкубационный период у нового штамма станет таким же, как у последнего, также могут сохраниться другие признаки, включая высокую контагиозность. При этом болезнь, вызываемая новым штаммом, будет протекать в более легкой форме.

Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов заявил, что при повторном заражении омикрон-штаммом COVID-19 человек будет чувствовать себя усталым и разбитым. По его словам, эволюция основных проявлений COVID-19 состоит из четырех стадий. Медик объяснил, что сначала у пациентов с коронавирусом была тяжелая пневмония, затем — кишечная форма инфекции. Сейчас болезнь приобрела форму ОРВИ, а на четвертой стадии она перейдет в синдром хронической усталости, как уже случилось у некоторых пациентов.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунитет у переболевших COVID-19 формируется не на долгое время, а выработать долгосрочный иммунитет поможет бустерная вакцинация. По его словам, антитела, которые появляются после перенесенного коронавируса, обладают «не очень хорошей вирусонейтрализующей способностью» как к существующим штаммам, так и к тем, что могут появиться в будущем.

Фото: Олег Кирюшкин / pharmvestnik.ru

Пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья сообщила, что местные жители, имеющие симптомы ОРВИ и положительный тест на COVID-19, смогут открыть больничный лист с помощью горячей линии 122. Ранее в Московской области заработал сервис по дистанционному закрытию электронных больничных листов.

Профилактолог Сергей Токарев и врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рекомендуют россиянам, перенесшим коронавирусную инфекцию, не посещать баню и сауну как минимум в течение месяца. Дело в том, что парная может спровоцировать инфаркт или инсульт. По их словам, посещение бани и сауны — это очень серьезная нагрузка на организм. При коронавирусе серьезно страдает кроветворная система в организме и нарушается свертываемость крови, что может привести к тромбозу.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, что организм людей, которые переболели несколькими штаммами коронавирусной инфекции, подвергся сильнейшей нагрузке и последствия этого будут накапливаться. По его словам, любая вирусная нагрузка представляет определенную опасность, которая способна накапливаться. Большое количество перенесенных заболеваний ведет к риску получить осложнения и постковидные проявления.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков призвал отказаться от вакцинации против коронавируса «Спутником V», если препарат просрочен даже на несколько дней. По его словам, прививаться вакцинами с истекшим сроком годности опасно. При введении в организм просроченного препарата может начаться деградация активного вещества с образованием промежуточных продуктов, которые не принесут пользы.

Фото: Максим Платонов

В Воронеже священнослужитель обратился к автомобилистам с просьбой присоединиться к волонтерскому движению, участники которого развозят медиков по вызовам. Протоиерей Николай Лищенюк заявил, что из-за количества больных врачам ежедневно нужна помощь, чтобы успеть попасть к как можно большему количеству людей, вызвавших докторов на дом.

Академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев назвал оптимальную частоту ревакцинации. Он отметил, что повторную прививку можно делать не ранее чем через 3—4 месяца. Эксперт отметил, что слишком частая ревакцинация может привести, в частности, к повышенному риску миокардита у мужчин. По его словам, такие данные подтверждает статистика Израиля.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о появлении повышенной потливости при заражении омикрон-штаммом COVID-19. По его словам, потливость стала встречаться чаще, особенно ночная и общая, генерализованная. Есть потливость, когда потеют руки и ноги, а при «омикроне» это общая потливость всего тела.

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила необходимые витамины, которые стоит пить в период распространения «омикрона». Она заявила, что в их число входят C, D, B12, цинк и омега-3. По ее словам, витамин C играет роль в выработке интерферонов, цинк полезен для нормальных иммунных реакций, витамин B12 — для здоровья нервной системы, витамин D помогает поддерживать иммунную и сердечно-сосудистую системы, а омега-3 входит в состав клеточной мембраны.

Фото: myseldon.com

Невролог Натан Давидов заявил, что после перенесенного COVID-19 могут появиться симптомы, которые говорят о наличии постковидного синдрома. По его словам, пациенты жалуются на ухудшение памяти: например, им очень долго приходится выполнять какую-либо работу, которую ранее они делали очень быстро, или же не могут вспомнить имя человека, с которым они знакомы. Он предположил, что при постковидном синдроме повреждение структур мозга происходит на молекулярном и клеточном уровнях.

Также заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян сообщила, что даже после очень легкого течения коронавируса пациенты жаловались на нарушения памяти. Специалист отметила, что влияние омикрон-штамма COVID-19 на мозг еще не исследовано, однако после заражения предыдущими штаммами у людей наблюдались нарушения памяти, тревожность и депрессия, а также возникали инсульты.

Врачи-терапевты Алексей Водовозов и Андрей Звонков рассказали, что переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с нарушением равновесия или «мозговым туманом». По словам Водовозова, это явление напрямую связано с поражением головного мозга при COVID-19. Появляются проблемы с равновесием, развиваются фотофобии, когда человек не может смотреть на свет или ему кажется, что в комнате внезапно стало темно, хотя уровень освещения не изменился. В свою очередь Звонков указал, что нарушение координации в большинстве случаев связано с проблемами с сосудами или интоксикацией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась. При этом он признал, что нагрузка на систему здравоохранения в области увеличилась. По его словам, количество обращений растет с 24 тыс. до 130 тыс. и такая работа медиков требует особых усилий.

Фото: serpuhov.ru

В Свердловской области изменили порядок лечения больных коронавирусом. Согласно внесённым изменениям, людям с новой коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в лёгкой форме и которые лечение получают дома, электронный больничный лист оформляется на семь дней. Отмечается, что по истечении данного срока, если нет жалоб и симптомов, то пациента выписывают, и больничный лист закрывается дистанционно.

Власти Архангельской области откроют четыре центра экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию 8 февраля. В Коряжме центр тестирования с отдельным входом откроется на базе поликлиники, он будет работать с 08:00 до 18:00 ежедневно, без выходных. В Октябрьском на базе Устьянской ЦРБ сделать тест можно будет в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:00. Работа новых центров экспресс-тестирования будет направлена на раннее выявление COVID-19 и недопущение распространения инфекционного заболевания.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что коечный фонд для заразившихся коронавирусом в регионе свободен на 20%, при этом власти готовы оперативно развернуть еще места для больных. По его словам, в области, как и по всей стране, произошел взрывной рост во время пятой волны. Так, за последние сутки выявили более 4,3 тыс. случаев коронавируса.

По результатам исследования сервиса «Работа.ру» стало известно, что для защиты собственного здоровья большинство опрошенных жителей России (89%) носят медицинские маски в общественных местах. Почти половина респондентов (48%) рассказали, что сделали вакцину от коронавируса. Еще 37% участников исследования регулярно обрабатывают руки санитайзерами, а 12% исключили пользование общественным транспортом. Еще 9% опрошенных стараются соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без веской причины. Также 5% респондентов рассказали, что в общественных местах носят перчатки.

Фото: Максим Платонов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что среди россиян стали очень востребованы вакцинные туры в европейские страны, куда разрешен въезд по российским сертификатам о вакцинации против COVID-19. Среди таких стран: без виз — Сербия; с визами — Хорватия, Болгария, Греция, ФРГ; в ближайшем зарубежье — Армения. По словам Горина, большинство европейских государств и США пока не принимают граждан с российским сертификатом и люди хотят привиться одобренным ВОЗ препаратом.

В ВОЗ завили, что мир будет ощущать последствия пандемии COVID-19 на протяжении десятилетий

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 397 430 717 человек, 5 751 259 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (76 852 768). На второй строчке — Индия (42 339 611), на третьей — Бразилия (26 616 014), на четвертой — Франция (20 935 910), на пятой — Великобритания (17 988 447).



Больше всего смертей зафиксировано в США (905 543). За ними следуют Бразилия (632 946), Индия (504 062), Россия (329 264, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (309 752).

В Казахстане сняли коронавирусные ограничения на въезд для иностранцев из государств с безвизовым режимом. Все приезжающие должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение трех суток, независимо от наличия прививок. Также для граждан Казахстана в два раза сократили ограничительный срок для выезда в другие страны через автопереходы. Теперь они могут делать это один раз в 15 суток.

Фото: inform.kz

По результатам исследования проведенного в клинике Университета Наварры (Испания) стало известно, что физические нагрузки уменьшают риск заражения COVID-19. Сотрудник лаборатории метаболических исследований клиники университета Амайя Родригес Муруэта-Гойена сообщила, что гормоны, вырабатываемые мышцами во время физических упражнений, уменьшают вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток, вызванные инфекцией.

Американский фигурист Винсент Чжоу получил второй положительный результат теста на коронавирус. В связи с этим он не примет участия в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Чжоу — серебряный призер командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной США, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.

Власти Швеции планируют снять ограничения на въезд для жителей всех стран до конца марта. С 9 февраля без ковид-паспортов скандинавское государство смогут посетить туристы из Северной Европы, Евросоюза и Европейской экономической зоны. При этом для жителей остальных стран границы откроются 31 марта.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир будет ощущать последствия пандемии COVID-19 на протяжении десятилетий. По его словам, чем дольше тянется пандемия, тем более серьезными будут ее последствия. В сложившейся ситуации исключительно важным является взаимодействие между государствами в обеспечении охвата прививками от коронавируса не менее 70% населения во всех странах к середине 2022 года.

Фото: aa.com.tr

Британская газета Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS) сообщила, что головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при омикрон — штамме COVID-19. По словам специалистов, от продолжительных болей в голове при коронавирусной инфекции страдают пациенты, которые до заражения часто жаловались на подобный недуг. Однако от этого симптома не застрахован никто: он может беспокоить любого человека даже после выздоровления.

Ученые из университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи (Израиль) выяснили, что недостаток витамина D в организме в разы повышает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19. Один из соавторов работы доктор Амиэль Дрор сообщил, что хотя в исследовании рассматривались данные до «омикрона», они актуальны и для этого штамма. Дрор объяснил, что витамин D помогает повысить иммунитет в целом, что усиливает защиту организма от вирусных патогенов, которые атакуют его через дыхательную систему.

Вице-премьер и глава МВД Чехии страны Вит Ракушан сообщил, что власти страны приступают с 9 февраля к постепенному смягчению действующих социальных ограничений, введенных из-за пандемии. По его словам, показатели заболеваемости COVID-19 снижаются. В среду кабмин планирует принять решение об отмене с 18 февраля обязательного регулярного тестирования на коронавирус, которое проводится в учебных заведениях, на предприятиях и фирмах республики. Власти пока не намерены снимать запрет на посещение общественных помещений без медицинских масок.

В Сербии выявлены первые случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2. На медицинском факультете Белградского университета методом секвенирования подтверждено присутствие подвида омикрон-штамма в двух образцах, взятых у больных из города Нови-Пазар. Вирусолог Таня Йованович рассказала, что симптомы двух подвидов омикрона одинаковые, а вакцины защищают от средней и тяжелой формы заболевания.

Глава Минздрава Бразилии Марселу Кейрога заявил, что ситуация с распространением омикрон — штамма COVID-19 вызывает тревогу. По его словам, нагрузка на систему здравоохранения возросла, однако нет пропорционального увеличения числа смертей по сравнению с заболеваемостью. На прошлой неделе Кейрога высказал мнение о том, что до конца квартала власти могут пересмотреть статус COVID-19 и признать, что заболевание носит характер эндемии, а не пандемии.

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters / russian.rt.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заразившийся омикрон-штаммом COVID-19, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно. Об этом сообщила в Twitter его супруга Эмине Эрдоган.

Правительство Норвегии планирует ввести правило о проведении теста на коронавирус для людей, которых по тем или иным причинам высылают из страны. Для людей, которые должны быть высланы, будет проведено обследование, чтобы проверить, заражены ли они коронавирусом, или принудительное тестирование, если это необходимо для проведения депортации. Между тем сама Норвегия может отменить все ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, к 17 февраля.

Шеф полиции Оттавы Питер Слоли не собирается подавать в отставку на фоне протестов против коронавирусных ограничений, которые с 29 января проходят в центре Оттавы. По его словам, он намерен продолжать делать свою работу по наведению порядка в столице. Слоли добавил, что управление полиции Оттавы начало получать дополнительные ресурсы от федеральных и региональных властей, о которых оно ранее просило.

Максим Кокунин