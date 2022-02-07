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В России зафиксировали 171 905 случаев заражения коронавирусом

11:48, 07.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зафиксировали 171 905 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 171 905 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 12 982 023 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 7 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 55 683 человека, всего выздоровевших — 10 624 954 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 609 россиян, всего от инфекции скончались 336 023 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 180 071 заражение коронавирусом, что было рекордным показателем с начала пандемии.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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