Уайлд вышел в полуфинал параллельного гигантского слалома на Олимпийских играх

Фото: Олимпийский комитет России

Татарстанец Виктор Уайлд прошел в полуфинал параллельного гигантского слалома на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России.

Отмечается, что спортсмен может рассчитывать на бронзовую медаль.

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Ранее Уайлд прошел в 1/8 финала с результатом в 1:22.06 по итогам двух заездов. А татарстанскую сноубордистку Милену Быкову дисквалифицировали из-за допущенной ошибки.

Всего на Олимпийских играх Татарстан представляют восемь спортсменов. Помимо Быковой и Уайлда, это Христина Мацокина, Владислав Хадарин, Евгения Тарасова, хоккеисты Тимур Билялов и Дмитрий Воронков, а также Данил Садреев, который вчера взял серебро в прыжках на лыжах с трамплина.

Также вчера уроженка Казани Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр. Она набрала 178,92 балла и заняла первое место.

Диана Жиленкова