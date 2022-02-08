Володин: наказание за преступления педофилов необходимо ужесточить

Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу. Однако пол этой проблеме в законодательстве осталось много пробелов, и работу нужно продолжить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.



Володин считает, что наказание за соответствующие преступления следует ужесточить. Спикер ГД обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ.

Он обратил внимание, что суды в некоторых случаях назначают педофилам недостаточно суровые наказания. В пример Володин привел случай, когда за неоднократное насилие над 13-летней девочкой педофил получил 3,5 года колонии общего режима, хотя по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет.

«Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — заключил Володин.

Фото: realnoevremya.ru

28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Закон предусматривает наказание в том числе за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. Сегодня, по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, он вступил в силу.

Законопроект поддерживала общественность, в том числе и уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отметила, что государство должно обеспечить безопасность семей и детей и для этого необходимо принять все возможные меры.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала изучить возможность химической кастрации педофилов и отмечала, что в некоторых странах уже есть такой метод. Матвиенко также выступает против восстановления смертной казни для педофилов.

Маргарита Головатенко