В Петропавловске-Камчатском эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Все работающие школы Петропавловска-Камчатского во вторник были эвакуированы после сообщений о возможном акте терроризма, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.



Правоохранительные органы были проинформированы об угрозах незамедлительно. Сотрудники работают в учреждениях. Всего в Петропавловске-Камчатском 42 школы, 12 из них закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу.

В связи с сообщениями о минировании школ вчера проходили эвакуации в Казани. На время проверки правоохранительные органы эвакуировали школы №129, 127, 69, 6, 68, 136, 10, 40, 21, 52, 24, 42, 18, а также 55 и 86.

В конце января в Тукаевском районе Татарстана решался вопрос о возбуждении уголовного дела из-за сообщения о минировании в школе в селе Биклянь. Тогда директору одной из школ села поступило СМС-сообщение, в котором неизвестный требовал миллион рублей, иначе он угрожал взорвать здание учебного заведения. Всех находящихся в школе спешно эвакуировали. Экстренные службы проверили здание школы, но взрывного устройства не обнаружили.

Фото: realnoevremya.ru

В отдельных регионах России продолжается массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании. Так, эвакуация детей и персонала из всех образовательных учреждений на позапрошлой неделе произошла в Хабаровске.

Недавно массовая эвакуация детей и персонала детских садов произошла в Красноярске. Незадолго до этого в городе поступали сообщения о минировании школ. Также подобные инциденты произошли в Саратове и Екатеринбурге.

Маргарита Головатенко