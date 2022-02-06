Сегодня в Татарстане ожидается туман
Этим днем на территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
По прогнозу синоптиков, из-за тумана жители республики могут столкнуться с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
Также сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Днем температура воздуха составит -8... -3 градуса. На дорогах может образоваться гололедица.
Вчера министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин рассказал, что в прошлом месяце в республике выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за этого жилищно-коммунальные и дорожные службы столкнулись с дополнительной нагрузкой.
Кроме того, возросло число жалоб и обращений от местных жителей по поводу содержания дорог. Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам районов и городов следить за качеством уборки снега и ликвидацией наледи с крыш домов.
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